Son dakika haberi | Erzincan UMKE'den sel bölgesine destek
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Son dakika haberi | Erzincan UMKE'den sel bölgesine destek

Son dakika haberi | Erzincan UMKE'den sel bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

Sinop'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Erzincan'dan giden UMKE ekipleri, bölgede medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunuyor. Afetin ardından bölgeye ulaşan ekipler hızlı bir şekilde medikal kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - ERZİNCAN

Son dakika haberi | Erzincan UMKE'den sel bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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