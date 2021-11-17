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Son dakika haberi... Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet müdür yardımcılarının da katılımıyla Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri uygulama noktasında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel harekat ekipleri, senaryo gereği şüpheliler tarafından kaçırılan ve yolcuları rehin alınan bir midibüse müdahale etti.

Durdurulan midibüsteki şüpheliler gözaltına alınırken rehineler kurtarıldı. Sis bombalarının kullanıldığı ve drone ile görüntülenen tatbikat adeta nefes kesti.

Tatbikat sonrasında İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, personeli tebrik etti.

Tatbikatın görüntüleri sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberi... Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

Son dakika haberi... Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

Son dakika haberi... Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi

Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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