Son dakika haberi... Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde sahte engelli raporu operasyonu
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Son dakika haberi... Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde sahte engelli raporu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı sahte engelli raporu operasyonu düzenlendi.

Son dakika haberi... Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde sahte engelli raporu operasyonu
21.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:22

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı sahte engelli raporu operasyonu düzenlendi. 40 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, aralarında bazı şahısların usulsüz engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı. Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi diğer ayrıcalıklardan yararlanmak amacı ile sahte veya usulsüz heyet raporları alarak devleti zarara uğrattığı ve gerçekte engelli olan insanların haklarını gasp edip mağduriyete yol açtıkları belirlenen ve aralarında 4 kamu görevlisinin de yer aldığı toplam 40 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 35'i, alınan ifadeleri ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise, emniyetteki sorgularının akabinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 6 şüpheli şahsa ait evlerde yapılan aramalarda ise başka kişilere ait olduğu tespit edilen heyet ve SGK raporları içeren çok sayıda belge ve dokümana el konulurken, 1 şüphelinin ise polis ekiplerince yakalama çalışmaları devam ediyor. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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