Son dakika haberi! Erzincan'da yatırımcı kuruluşlar ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Son dakika haberi: Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla ilimizdeki yatırımcı kuruluşların il müdürleri ile birlikte bir değerlendirme...