Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden tarım işçisi toprağa verildi
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Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden tarım işçisi toprağa verildi

Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden tarım işçisi toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde tır ile tarım işçilerini taşıyan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tarım işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde tır ile tarım işçilerini taşıyan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tarım işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Erzincan - Sivas Karayolu Kemah kavşağında tarlaya giden kadın tarım işçilerinin bulunduğu traktörün tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişide yaralanmıştı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ayşe Kından ise Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa veridi. Kından'ı ailesi, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas ise kılınan cenaze namazının ardından merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden tarım işçisi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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