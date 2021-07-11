Son dakika haberi! Erzincan'da silahla kazara kendini yaralayan çobanı jandarma ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı
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Son dakika haberi! Erzincan'da silahla kazara kendini yaralayan çobanı jandarma ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı

Son dakika haberi! Erzincan'da silahla kazara kendini yaralayan çobanı jandarma ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'da silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan çoban, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan'da silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan çoban, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyü yaylasında hayvanlarını otlatan 30 yaşındaki Cihangir Koyun'un yanındaki av tüfeği kazara ateş aldı.

Kolundan yaralanan Koyun, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sarp ve engelli arazide 1 saatlik yürüyüşün ardından yaralı çobana ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan Koyun, sedyeyle ambulansa kadar taşındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ???????Koyun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Erzincan'da silahla kazara kendini yaralayan çobanı jandarma ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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