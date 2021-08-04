Son dakika haberi: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haberi: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylasında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, alevlere sirayet etmeden söndürüldü.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylasında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, alevlere sirayet etmeden söndürüldü.

Bugün saat 14.30 sıralarında Dumanlı Yaylasında Aydoğan ve Akarsu köyleri mıntıkasındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

Olay yerine giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Saat 14.30 sıralarında 112'imize gelen ihbar üzerine yangını tespit ettik. 1,5 dönümlük arazide örtü yangını meydana geldi. Ağaçlarımıza sarmadan hamdolsun yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürmekte. İlimizde 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Şükür bir sıkıntımız yok" dedi. - ERZİNCAN

Son dakika haberi: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Son dakika haberi: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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