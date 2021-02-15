Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

15.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:19

Son dakika haber... Erzincan'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzincan'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bir fabrikanın su kuyusuna köpeğin düştüğünü gören bekçi, hayvanı kurtarmak için çaba harcadı.

Sonuç alamayan bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna sarkarak köpeği kurtardı.

Yemek ve su verilen köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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