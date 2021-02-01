Son dakika haberi: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberi: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası kesildi

01.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:02
Son dakika haberi: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası kesildi

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Uygulamada 12 kişiye ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktıkları için para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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