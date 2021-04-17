Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Sağlık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sahura kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sahura kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla aşı olmayı iftar sonrasına bırakan vatandaşlar için kentte sahur saatine kadar aşı yapılıyor.

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 aşısının, 14 Ocak'ta yapılmaya başlandığını anımsatarak, "Yaklaşık 3 aylık sürede 64 bin 960 doz aşı yapıldı, 25 bin kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı." dedi.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayan Hirik, şunları kaydetti:

"Bu tanımlanan grupların bir an önce aşı olması konusunda telkinlerimiz ve ısrarlarımız var. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 aşı polikliniğimiz sahura kadar açık. E-nabızdan ve 182'den randevu alan, aşısı tanımlanmış kişiler, başvurarak aşılarını olabilir. Sahura kadar bu hizmeti sunuyoruz."

Aşı yaptırmaya gelen Doğan Karadağ da sahura kadar aşı yapılmasından memnun olduklarını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor
Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor
Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor
Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 23:01:57. #1.16#

title