Son dakika haberi! Erzincan'da koç katım şenliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Erzincan'da koç katım şenliği düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'ın Heybeli yaylasında kent protokolünün katılımıyla 1. Geleneksel Koç Katım şenliği düzenlendi.

Son dakika haberi! Erzincan'da koç katım şenliği düzenlendi
22.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:19

Erzincan'ın Heybeli yaylasında kent protokolünün katılımıyla 1. Geleneksel Koç Katım şenliği düzenlendi.

Sakaltutan Geçidi bölgesindeki Heybeli köyü yaylasında düzenlenen şenliğe Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın yanı sıra kurum amirleri ve Şavak aşiretinden vatandaşlar katıldı.

Karakaş cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için düzenlenen şenlikte protokol mensupları çoban keçelerini giyerek kucaklarına aldıkları yavru kuzuyu sevmelerinin ardından üzerlerine Türk bayrağı çizili, süslenmiş damızlık koçları davul zurna eşliğinde sürülerin içine saldılar.

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz koç katım programını gerçekleştirdik. Geleneksel hale getireceğiz İnşallah. Önümüzdeki yıllarda daha da geniş çaplı, olarak her yıl farklı yaylalarda program yapacağız. Amacımız üretim dönemimizin ilk başlangıcıdır bu. Koçlarımızın sürüye karışması yaklaşık 5 ay sonra yeni yavrular olup 2 ay sonra da üretime kazandıracağız. Birliğimize kayıtlı 2 bin 338 üyemiz bulunmakta. 265 bin anaç hayvanımız olmak üzere toplam 400 bin küçükbaş hayvanımız mevcut. Bu hayvanlarımızın şehrimize kazandırdıkları oldukça yüksektir. 3 bin 300 ton tulum peyniri üretilmektedir. Bu da 150 milyon liraya tekabül etmektedir. Aynı zamanda 100 milyonu aşan da tulum peyniri girdimiz vardır" diye konuştu.

Vali Mehmet Makas, ise törende yaptığı konuşmada, "Erzincan'da tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivme sevindirici. Erzincan'da 450 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığımız var. Üreticilerimizi kutluyorum, milli gelirimize önemli destek sağlıyorlar. Erzincan'ın kalkınmasına yönelik iki önemli sektör var. Birincisi tarım ve hayvancılık, ikincisi turizm ve doğa. Artık dünya organik tarıma yöneliyor. Organik tulum peynirinin merkezi olan Erzincan'da sizlerin üretimi artırarak devam ettireceğinize inanıyorum. Tulum peyniri üretimini artırmak adına Valilik olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Burada koç katım törenin ilki gerçekleştirildi ve bundan sonra geleneksel olarak devam edecek. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Erzincan'da koç katım şenliği düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:20:45. #1.14#
title