Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası

21.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:41
Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası

Son dakika haberler... Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir pastanenin üst katında düğün eğlencesi düzenlendiği ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Yapılan kontrolde, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet edildiğini ve işletmede yüzde 50'den fazla müşteri bulunduğunu tespit eden ekipler, iş yeri sahibine 3 bin 150 lira idari ceza uyguladı.

Ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Hakan Özmert Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:42:37. #1.15#
title