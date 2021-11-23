Son dakika haberi! Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" gerçekleştirildi.

Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde bütün ilkokul, ortaokul, lise çevrelerinde ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" yapıldı. Polis ekipleri, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler, şüpheli şahsıların sorgulamalarını yaptı. - ERZİNCAN