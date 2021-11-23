Son dakika haberi! Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Erzincan'da

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" gerçekleştirildi.

Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde bütün ilkokul, ortaokul, lise çevrelerinde ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" yapıldı. Polis ekipleri, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler, şüpheli şahsıların sorgulamalarını yaptı. - ERZİNCAN

Son dakika haberi! Erzincan'da Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması

Son dakika haberi! Erzincan'da Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title