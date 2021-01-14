Devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Cumali Ağbaş'ın kullandığı 34 UE 2929 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolu Gemecik köyü mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden olan Esra (8), Umutcan Emir (2), Mizgün (6), Velat (8), Hasan (18), Oya (24), İlhan (24) ve Vathan Ağbaş (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir