Son dakika haberi! Erzincan'da 40 bin kişinin yaşadığı yerleşkede itfaiye müfrezesi hizmete girdi
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Son dakika haberi! Erzincan'da 40 bin kişinin yaşadığı yerleşkede itfaiye müfrezesi hizmete girdi

Son dakika haberi! Erzincan'da 40 bin kişinin yaşadığı yerleşkede itfaiye müfrezesi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erzincan Belediyesi tarafından 40 bin nüfuslu Çukurkuyu yerleşkesinde depo olarak kullanılan bina, itfaiye müfrezesine dönüştürüldü.

Erzincan Belediyesi tarafından 40 bin nüfuslu Çukurkuyu yerleşkesinde depo olarak kullanılan bina, itfaiye müfrezesine dönüştürüldü.

Erzincan Belediyesi tarafından Çukurkuyu yerleşkesinde tadilatı tamamlanan binada, müdür odası, santral, soyunma odası, duş kabinleri, mutfak, yemekhane, tuvaletler ve garaj bulunuyor. Hizmete girecek olan itfaiye müfrezesine 5 itfaiye aracı görevlendirildi. Her vardiyada 5 personel olmak üzere toplam da 15 itfaiye personelinin görev yapacağı Çukurkuyu İtfaiye Müfrezesi, 40 bin nüfusun yaşadığı bölgede olaylara daha aktif müdahale edilebilmesini sağlayacak.

Yeni itfaiye müfrezesinde görevlendirilen personellerin 30 günlük temel itfaiyecilik eğitimleri tamamlanarak, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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