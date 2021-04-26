1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da, Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Geçit Mahallesi'nde, konteyner barınma alanında bulunan Afganistan uyruklu iki aile arasında dün meydana gelen olayın ardından yakalanan 13 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü, savcılık sorgusu sonrasında salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Zaker Alizadeh ve Faryad Yakqubi ise tutuklandı.

1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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