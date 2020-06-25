Son dakika haberi! Ersoy: "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak" Son dakika gelişmesine göre Tören alanında yapılan hazırlıklar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AVM Kütüphaneleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Tören alanında yapılan hazırlıklar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AVM Kütüphaneleri Açılış Töreni'nde konuştu. Kaynak: AA