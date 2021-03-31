Ersin Tatar: "Türk futbolu bizim de gururumuzdur"
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Ersin Tatar: "Türk futbolu bizim de gururumuzdur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Ersin Tatar: "Türk futbolu bizim de gururumuzdur" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Milli Futbol Takımı ile ilgili "Türk Milli Takımımızın başarıları bizi son derece mutlu etmiştir.

- Ersin Tatar: "Türk futbolu bizim de gururumuzdur"

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Milli Futbol Takımı ile ilgili "Türk Milli Takımımızın başarıları bizi son derece mutlu etmiştir. Türk futbolu bizim de gururumuzdur" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Milli Futbol Takımı ile ilgili D Smart'a açıklamalarda bulundu. Başkan Tatar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçta mağlubiyet almayan ay-yıldızlıların başarılarının devamını dileyerek, "Türk Milli Takımımızın başarıları bizi son derece mutlu etmiştir. Kıbrıs Türk halkı olarak bu başarıları kutluyoruz. Türk futbolu bizim de gururumuzdur. Türk futbol takımı bizim de takımımızdır. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı yürekten kutlamak istiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii ki Türk futbolu dünyada hak ettiği yeri bulur. Çünkü bizim çocuklarımız bunu hak ediyor. Yüreklidirler, çalışkandırlar, hırslıdırlar ve milletimize yakışır bir şekilde futbolu en iyi şekilde sahalarımızda tüm dünyaya göstermektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ersin Tatar: 'Türk futbolu bizim de gururumuzdur'
Ersin Tatar: 'Türk futbolu bizim de gururumuzdur'
Ersin Tatar: 'Türk futbolu bizim de gururumuzdur'
Ersin Tatar: 'Türk futbolu bizim de gururumuzdur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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