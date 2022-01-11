Son dakika haberi: Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu - Haberler
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Son dakika haberi: Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Son dakika haberi: Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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