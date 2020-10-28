Son dakika haberi: Ermenistan'ın, Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.
28.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:46
Bir son dakika haberine göre Ermenistan'ın, Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Ermenistan'ın, Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci