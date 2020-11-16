Son Dakika | Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti
16.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:51
Son dakika gündem haberi... Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan istifa etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan istifa etti.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ için yürüttüğü operasyonda büyük kayıp vererek ağır yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Binlerce kişinin başkent Erivan'da sokaklara dökülerek istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, bugün Meclis'te konuştu. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı verdiğini açıkladı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı