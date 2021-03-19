- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk
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- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk

19.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:51

- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, oturduğu bir kafede kısa süre diyalog kurduğu gazeteciye yumruk attı.

- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk

ERİVAN - Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, oturduğu bir kafede kısa süre diyalog kurduğu gazeteciye yumruk attı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan'da bir kadınla birlikte yemek yediği sırada kafede oturan gazeteci Paylak Fahradyan masasına yaklaştı. İkili arasında kısa bir süre devam eden diyalog sonrası Fahradyan kafenin farklı bir bölümündeki masasına oturarak bilgisayarında çalışmaya devam etti. Bakan Arshakyan, gazeteci yanından ayrıldıktan sonra masasından kalkarak yanına gittiği Fahradyan'a yumruk attı. Gazeteci neye uğradığını şaşırırken, Bakan Arshakyan masada bulunan bilgisayarı da eliyle itti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gazeteci Fahradyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arshakyan'ın yanına yaklaşarak kendisini kafeden çıkarmak istediğini, ardından kendisine yüksek sesle bağırarak tartaklamaya çalıştığını ve son olarak kendisini yumrukladığını belirtti.

Ülke gündemine oturan görüntülerin ardından Ermenistan Savcılığı, Ermenistan Özel Soruşturma Servisi'ne yazı göndererek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk
- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk
- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk
- Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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