Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, işgali savunmada yine zorlandı
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Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, işgali savunmada yine zorlandı

08.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:54
Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, işgali savunmada yine zorlandı

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini savunmada bir kez daha zorlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini savunmada bir kez daha zorlandı.

BBC'ye verdiği röportajda, Paşinyan'a, uluslararası hukuka göre, Ermenistan'ın 25 yıldan uzun süredir Dağlık Karabağ'ı ve çevre bölgeleri yasa dışı olarak işgali soruldu.

Paşinyan'ın "Durum böyle değil. Bu ne demek?" demesi üzerine, BBC muhabiri Jonah Fisher, BM kararlarını hatırlatarak, "Karabağ'ın bir Ermeni toprağı olduğu" yönündeki söylemin, sadece tarihsel bir iddiadan ibaret olduğunu ve uluslararası hukuk karşısında bir geçerliliği bulunmadığını söyledi.

Paşinyan ise "Üzgünüm ama bahsettiğiniz gibi bir uluslararası hukuk yok. Herkes, BM Genel Kurulu kararlarından alıntı yapıyor. Ne yazık ki çok azı bunları okuyor. Ermenistan'ın bir yeri işgal ettiğinden söz edilmiyor. Öyle bir şey yok." dedi.

Ermenistan Başbakanının sözünü kesen BBC muhabiri, kararlarda, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunun" yazıldığını vurguladı.

Paşinyan, bunun üzerine konuyu değiştirerek Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Ermenistan Başbakanı, ağustosta yine BBC'ye verdiği röportajda, benzer sorulara muhatap olmuş ve cevap verirken zor anlar yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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