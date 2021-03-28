Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimleri öncesi Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimleri öncesi Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta büyük yenilgiye uğradıktan sonra Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Nikol Paşinyan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Paşinyan bugün erken parlamento seçimlerini görüştü. Paşinyan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim öncesi istifa edeceğini duyurdu. Paşinyan, "Evet, çok yakında Nisan ayında istifa edeceğim. Ayrılmak için değil erken seçimlerin yapılması için istifa edeceğim. Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevde kalacağım" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Mart'ta muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 20 Haziran'da erken parlamento seçimleri yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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