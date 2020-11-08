Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
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Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

08.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:11

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
Son dakika haberi: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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