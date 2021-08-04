Son dakika haber! Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos yerel saatle 14.50'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Kelbecer'in Yellice yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı