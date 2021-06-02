Son dakika haberi: Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırını ihlal etti
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Son dakika haberi: Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırını ihlal etti

Son dakika haberi: Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırını ihlal etti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Azerbaycan sınırını ihlal eden yaklaşık 40 Ermenistan askeri geri püskürtüldü.

Azerbaycan sınırını ihlal eden yaklaşık 40 Ermenistan askeri geri püskürtüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan topraklarına müdahalesinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, tüm sorumluluğun tamamen Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

Yaşananların, uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, olası benzer girişimlerin Azerbaycan ordusunca bundan sonra da kararlılıkla engelleneceği ifade edildi.

Bakanlık, Ermenistan'a sorumlu davranma, komşu devletlerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve bölgedeki durumu gerginleştirebilecek provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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