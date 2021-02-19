Son dakika haberi! Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Talış köyünde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Talış köyünde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu ifade edildi.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov