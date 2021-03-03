Son dakika haberi | Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı

03.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:25
Son dakika haberi | Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da üniversite öğrencisi Havva Ç. (22), geçen pazar günü erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) evinin banyosunda asılı olarak ölü bulundu.

KONYA'da üniversite öğrencisi Havva Ç. (22), geçen pazar günü erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) evinin banyosunda asılı olarak ölü bulundu. Genç kız, toprağa verilirken, erkek arkadaşı da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde olay günü evde olmadığını öne süren Yusuf B.'nin "Akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım, geri dönmedim. Gece bana 'Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Mesaj attım. Telefonu kapalıydı, iletilmedi. Akşam eve gittim. Kapı kilitliydi, banyo penceresinden içeri girdim. Doğal gaz borusuna asılı buldum" dediği ortaya çıktı.

Olay, 28 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında Selahattin Eyyübi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi Havva Ç., iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.'nin evinin banyosunda ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Havva Ç., Ilgın ilçesi Harami Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Yusuf B. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

'BU BENİ SON GÖRÜŞÜN OLSAYDI NE YAPARDIN' MESAJIHavva Ç.'nin erkek arkadaşı Yusuf B. emniyetteki ifadesinde, genç kızın olaydan  önce kendisine 'Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' yazılı mesaj attığını belirterek, "Havva ile sosyal medyadan tanıştık. Olaydan bir gün önce evime geldi. Olay günü akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım. Eve geri dönmedim. Gece saatlerinde bana 'Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Ben mesajı sabah saatlerinde gördüm. 'Ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' diyerek mesaj attım. Telefonu kapalıydı ve mesaj iletilmedi. Sonra uyumaya devam ettim. Akşam saatlerinde eve gittim. Kapı kilitli olduğu için açamadım. Sonra banyo penceresinden içeri girdiğimde doğal gaz borusuna asılı buldum. Herhangi bir tartışmamız, sorunumuz yoktu" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:46:49. #1.14#
title