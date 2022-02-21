Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Haberler
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Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Şıralık Mahallesi Camisi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Tülin Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Şıralık Mahallesi Camisi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Tülin Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

AA - Güncel

Akçakoca, Cenaze, Düzce, Güncel, Haberler

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