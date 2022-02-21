Son dakika haberi... Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Şıralık Mahallesi Camisi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Tülin Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Şıralık Mahallesi Camisi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Tülin Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.