Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi

03.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:44

Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı.

Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi.

Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı." dedi.

Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Haydar Akar Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:44:35. #1.14#
title