Son dakika haberi! Ergani Devlet Hastanesine nöroloji uzmanı atandı
12.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:20
Son dakika gündem haberi... Ergani Devlet Hastanesine atanan nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Batuhan Demiral göreve başladı.
Ergani Devlet Hastanesine atanan nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Batuhan Demiral göreve başladı.
Görevine başlayan Dr. Demiral, mesleğini severek yaptığını, Ergani ilçesini severek tercihte bulunduğunu belirterek, ilçe halkına özveri içerisinde hizmet edeceğini söyledi.
Demiral, "Kovid-19 nedeniyle tedavilerini geciktiren hastalara kolaylık sağlayacağız. Gerekirse ihtiyaç halinde ileriki dönemlerde ek mesai yaparak elimden geldiği kadar hastalara hizmet vereceğiz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar