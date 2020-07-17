Son dakika haberi | Ergani'de yaşayan aile destek bekliyor
Son dakika haberlerine göre Ergani ilçesinde yaşayan ve eşi epilepsi hastası olan 3 çocuk annesi kadın, hayırseverlerden yardım bekliyor.
17.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:48
Ergani ilçesinde yaşayan ve eşi epilepsi hastası olan 3 çocuk annesi kadın, hayırseverlerden yardım bekliyor.
Ergani'de yaşayan Hediye Ulu, eşinin epilepsi hastası olduğunu, belediyede geçici olarak 2 ay çalıştığını belirtti.
Maddi olarak zorlandıklarını kaydeden Ulu, komşularının desteğiyle geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Çocuklarının küçük olduğunu ifade eden Ulu, "2 odalı evde yaşıyoruz. En büyük arzum evimizin onarılıp çocuklarımın rahat edecekleri bir ev. Bu konuda hayırseverlerden destek istiyorum." dedi.
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Kaynak: AA