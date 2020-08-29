Son dakika haberi | Erenler'de çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi | Erenler'de çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

29.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:07

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ve kurumuş otların sıklığı nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların girmekte zorlandığı alanda müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada çöplerin arasında yer alan lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

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Son dakika haberi | Erenler'de çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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