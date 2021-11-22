Son dakika haberi: 'Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başladı - Haberler
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Son dakika haberi: 'Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: 'Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başladı

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Yürütülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor.

Bitlis'te gerçekleştirilen, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen operasyonda 38 operasyonel timin görev aldığı ifade edildi. Ayrıca Bakanlık, 'Eren Kış Operasyonları'nın inançlı ve kararlı olarak başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. - ANKARA

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