Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı
05.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:01
Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı.
Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı
TUNCELİ - İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı