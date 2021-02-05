Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı
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Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı

05.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:01

Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı.

Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.

Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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