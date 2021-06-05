Son dakika haberi! Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... 1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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