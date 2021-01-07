Son dakika haberi: Ereğli'deki sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
07.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:32
Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yazlık Mahallesinde Murat D'nin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Murat D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay