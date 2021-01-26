Son dakika haberi | Ereğli'de, jandarma ekipleri uygulama yaptı
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Son dakika haberi | Ereğli'de, jandarma ekipleri uygulama yaptı

26.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:32
Son dakika haberi | Ereğli'de, jandarma ekipleri uygulama yaptı

Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Ereğli-Konya kara yolu üzerinde uygulama çalışmasında bulundu.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, 13 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edilerek, sürücülere 4 bin 442 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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