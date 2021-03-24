Son dakika haberi... Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum."
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Son dakika haberi... Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum."

24.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:38
Son dakika haberi... Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum.'

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum.

Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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