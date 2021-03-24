Son dakika haberi... Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum."
24.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:38
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum.
Erdoğan: "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten