Son dakika haberi | Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan...
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."
22.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:18
Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten