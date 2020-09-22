Son dakika haberi | Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan... Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."

Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız." Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten