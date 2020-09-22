Son dakika haberi | Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan...
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Son dakika haberi | Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan...

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."

Son dakika haberi | Erdoğan:
22.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:18

Erdoğan: "Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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