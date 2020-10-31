Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
31.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:42
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.
Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş