Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."

31.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:42
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.

Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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