Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor."
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Erdoğan: "Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ