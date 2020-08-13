Son dakika haberi | Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım...
Son dakika haberi... Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.
13.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:28
Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek."
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Kaynak: AA