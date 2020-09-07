Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan...
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan...

Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor.

Son dakika haberi: Erdoğan:
07.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:12

Erdoğan: "Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık."

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Kaynak: AA

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