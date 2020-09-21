Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından... Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı" Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten