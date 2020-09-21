Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından...
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından...

Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

Son dakika haberi: Erdoğan:
21.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:16

Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 19:16:27. #1.15#
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