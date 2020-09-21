Son dakika haberi: Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından...
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"
21.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:16
Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten