Son dakika haberi... Erdoğan: "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz.
26.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:28
Erdoğan: "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz."
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Kaynak: AA