Son dakika haberi | Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını...

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir.