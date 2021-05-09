Son dakika haberi | Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını...
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Son dakika haberi | Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını...

Son dakika haberi | Erdoğan: 'Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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