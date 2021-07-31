Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli...
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli...

Son dakika haberi: Erdoğan: 'Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum.

Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli... - Haberler
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