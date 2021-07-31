Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli...
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum.
Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım