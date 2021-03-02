Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz."

02.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:33
Son dakika haberi: Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz.

Erdoğan: "Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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